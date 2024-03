Grande Fratello, Alessio Falsone eliminato: boato del pubblico in studio. Ecco le percentuali

Alessio Falsone è il primo eliminato della semifinale del Grande Fratello in onda giovedì 21 marzo. Al momento della proclamazione del verdetto da parte di Alfonso Signorini, il pubblico in studio è esploso in un boato di approvazione incredibile.

Falsone eliminato

Imprenditore e allenatore di calcio, Alessio Falsone nella casa del Grande Fratello ha trovato l'amore. Durante la semifinale di giovedì 21 marzo ha ricevuto la sorpresa di Anita Olivieri, eliminata di lusso della scorsa puntata.

Alessio era al televoto con Simona Tagli e Federico Massaro.

Il pubblico ha deciso di salvare Simona e Federico mandando a casa Falsone con queste percentuali:

Simona Tagli 50%

Federico Massaro 32%

Alessio Falsone 15%