Simona Tagli: «Massimiliano Varrese è diventato bravo a leggere le carte». La risposta di Beatrice Luzzi è epica

Simona Tagli e Beatrice Luzzi sono diventate amiche fin da subito all'interno della casa del Grande Fratello. L'attrice milanese ha fatto il suo ingresso in gioco solamente a inizio febbraio e in tanti pensavano dovesse assumere il ruolo di antagonista di Beatrice. In realtà, le due hanno legato molto e sono diventate confidenti l'una dell'altra. Così, anche nelle scorse ore, le concorrenti erano in salotto e stavano chiacchierando di vari argomenti sul divano.

A un certo punto, alla loro conversazione si è aggiunto anche Massimiliano Varrese che, con la sua tisana calda, ha chiesto ridendo a Beatrice: «Cosa fai qui con la copertina?» e lei ha risposto senza troppi giri di parole: «E che ca*** devo fare? Dammi te un'alternativa». Poi, l'attore se ne è andato e Simona lo ha elogiato con Beatrice. Ancora una volta, la sua risposta è stata epica.

Simona e Beatrice su Massimiliano

Dopo che Massimiliano Varrese ha finito la sua tisana e ha lasciato da sole Simona Tagli e Beatrice Luzzi, l'attrice milanese ha detto: «Con Max ho parlato di centratura (equilibrio interiore, ndr), di carte... Adesso ha imparato a leggerle anche lui. È diventato davvero bravo, sai?», quindi, Beatrice ha risposto: «Sì? A dire cazzate».

L'attrice romana e Massimiliano non sono mai andati molto d'accordo all'interno della casa del Gf.

simona: é diventato bravo max (a fare le carte)

bea: a dí cazzate



io sto volando con questa signora oggi😭✈️#GrandeFratello pic.twitter.com/ramicT9MDJ — ✨BeatriceLuzziReginaItalia✨ (@Lar02a) March 14, 2024

Le percezioni di Beatrice Luzzi

Il loro rapporto, in sette mesi di convivenza, ha subito degli alti e dei bassi e i due hanno raggiunto una specie di equilibrio per il quieto vivere ma, molto spesso, non condividono le stesse opinioni.

Beatrice Luzzi ha confidato a Simona Tagli che riesce a sentire gli stati d'animo e le vibrazioni delle altre persone: «Percepisco le onde prima che arrivino ad essere pensieri, sentimenti. Prima, mi sembrava che tutti avessero la mia stessa percezione, però poi invece mi trovavo in una posizione isolata e scomoda...».