Accusa malore e si accascia a terra dopo la passeggiata Che paura sui Sibillini

AMANDOLA - Si è accasciato a terra per un improvviso malore dopo aver fatto una camminata con un gruppo di amici. E' successo a Campolungo di Amandola, sui Sibillini, dove un uomo si è sentito male subito dopo il rientro da una escursione con un gruppo di amici. L'uomo è stato subito soccorso da un medico di Fermo che era sul posto ma nel frattempo è stata allertata la macchina dei soccorsi. Sul posto è subito arrivata ujna ambulanza della Croce Azzurra di S.Vittoria in Matenano che ha preso in consegna l'uomo e lo ha tasportato all’ospedale di Amandola dove è stato sottoposto ad accertamenti. Per fortuna non sembra correre pericoli.