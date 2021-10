Terzo incendio in pochi giorni, è allarme: in fiamme un'Audi e un'Ape. Si rafforza la pista del piromane

AMANDOLA - Nuovo incendio ad Amandola. Stavolta sono andati in fiamme due mezzi che si trovavano nel parcheggio coperto di San Francesco. Si tratta di un’Audi 4 e un’Ape, entrambi dello stesso proprietario. L’uomo era andato via da poco e non sa spiegarsi le ragioni di quanto avvenuto. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Amandola e i carabinieri della stazione.

La pista del dolo, che sembrava certa già nei giorni scorsi, ora appare evidente. In tutto il terzo incendio sospetto. Anzi, il quarto, visto che l’altro giorno si era verificato un incendio anche in un’abitazione, ma in quel caso scollegato con gli altri episodi. Gli allarmi precedenti nella periferia amandolese nella zona dell’ex stazione. In quel caso erano stati messi in salvo, fra l’altro, i mezzi della Protezione civile e i danni erano stati limitati. Si ipotizza la presenza di un unico piromane.

