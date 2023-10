AMANDOLA - Un successo straordinario per l’iniziativa di screening gratuito per la funzionalità dell’apparato cardio-circolatorio messo in atto lo scorso fine settimana ad Amandola, presso il centro sociale “Il mandorlo d’argento”. In quattro giorni si sono presentate oltre 400 persone, provenienti da varie parti delle Marche, persino dall’anconetano. Il controllo prevedeva l’elettrocardiogramma, la misurazione della pressione sanguigna e della saturazione dell’ossigeno.



Il sodalizio



Un evento importante di controllo e prevenzione organizzato dall’associazione “Amici del cuore del Fermano” grazie a Pietro Diletti. Un lavoro intenso ed a titolo gratuito per il dottor Pierluigi Capone ex primario della Cardiologia dell’ospedale Murri di Fermo e le 7 infermiere Luigina Bruni, Alessandra Peroni, Antonella Marcozzi, Franca Illuminati, Mirela Silvia Tirlie, Sara Tonti, Sara Cozzi. Sono state di età diverse le persone arrivate, dai bambini agli anziani, intere famiglie che hanno approfittato delle belle giornate del fine settimane per abbinare questi controlli con la gita in montagna o per visitare i borghi circostanti. Riguardo i servizi sanitari legati all’ospedale ora sono presenti ad Amandola ambulatori per una decina di specialità mediche, Punto di Primo Intervento con medico e infermiere, Radiolologia con tac e risonanza magnetica, 118, Adi, Avis, Punto Prelievi, Dialisi, Rsa, servizio veterinario. In corso la costruzione del futuro ospedale che si trova a Pian di Contro sulla strada per Comunanza.