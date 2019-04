Addio a Elvirella nuovo lutto per il sindaco Oggi l'ultimo saluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Lutto per la famiglia del primo cittadino. Nel pomeriggio di mercoledì, è venuta a mancare la madre del sindaco Nicola Loira, la signora Elvira Bartolotti, molto conosciuta e stimata in città come del resto tutta la famiglia Loira. Per molti era semplicemente Elvirella, come molti dei manifesti funebri di cordoglio riportano. Tutta la cittadinanza si è stretta attorno alla famiglia, molto nota nella cittadina, per la perdita dell’amata congiunta.Centinaia i messaggi fatti pervenire, nella mattinata di ieri, presso la segreteria del primo cittadino. Il cordoglio è arrivato a partire dalla giunta, con il presidente del consiglio comunale che assieme al consiglio comunale tutto hanno espresso parole di cordoglio e vicinanza al primo cittadino e a tutta la sua famiglia per la grave perdita. Tanti i manifesti di coloro che si sono voluti unire con parole di conforto alla famiglia, dalle associazioni cittadine, alla Croce Azzurra, dai comunisti sangiorgesi, al circolo Pd di Porto San Giorgio, al Rotary Club, all’Elite Sangiorgese.La triste notizia arriva a soli quattro mesi da un’altra perdita importante, quella del padre del sindaco. Infatti solo a dicembre era venuto a mancare Franco Loira, noto e stimato professore. Le condizioni della donna sono peggiorate negli ultimi mesi, la signora Elvira si è spenta improvvisamente all’età di 81 anni. La donna è stata per tutti un esempio di rettitudine e umiltà, benvoluta fra alunni e colleghi nello svolgimento della sua professione di insegnante di lettere presso le scuole medie Nardi. Donna capace e attenta ha impiegato la sua vita nell’insegnamento che riteneva essere la sua missione e nel corso della sua esistenza ha sostenuto e accompagnato amorevolmente e con discrezione, prima il marito e poi il figlio nell’esperienza amministrativa alla guida della città.I funerali si svolgeranno questa mattina alle 10 nella chiesa della Sacra Famiglia.