Per dare un'idea della situazione basti pensare che il costo totale dei cartellini e degli stipendi sostenuti dagli arabi per ingaggiare Cristiano Ronaldo e Neymar (560 milioni) valgono da soli tutti i soldi spesi dalle squadre italiane per questa campagna acquisti.

È il segno dei tempi. E d'altronde le sirene saudite hanno ammaliato anche il ct della nostra nazionale, Roberto Mancini , pronto a mollare la maglia azzurra nel bel mezzo di Ferragosto per mettere le mani su un contratto da 70 milioni per i prossimi tre anni. Il primo a sposare la causa saudita è stato Ronaldo, con il clamoroso trasferimento del dicembre scorso. Ma il 38enne, con 15 milioni di valore, è solo il dodicesimo più costoso della Lega, in una classifica comandata proprio da Neymar (80 milioni) e da quel Milinkovic-Savic (40 milioni) che per anni ha deliziato con la maglia della Lazio . Il serbo, passato all'Al Hilah, non è l'unica vecchia conoscenza della serie A in Arabia .

Nella ricca Saudi Pro League si sono trasferiti anche il capitano dell'Inter, il croato Brozovic, l'ex colosso difensivo dei napoletani Koulibaly, oggi anche lui all'Al Hilal, e l'ex Udinese Fofana. Ma anche stelle che hanno segnato la storia del calcio, su tutti Benzema dell'Al Ittihad: condividerà il campo con un altro pezzo grosso come Kanté. Campioni convinti da offerte faraoniche: Ronaldo guadagna 200 milioni a stagione, Benzema 100, Milinkovic si ferma a 30, più o meno quanto Brozovic, mentre è più fortunato l'ex Liverpool Sadio Mané, con i 40 milioni annui percepiti dall'Al Nassr. Di fronte all'uragano saudita la Serie A , con il suo debito consolidato da 5,6 miliardi di euro e la necessità di rateizzare un miliardo di debiti fiscali con lo Stato, appare ormai come un movimento di indigenti. Anche in questa sessione, come in quelle precedenti, la parola d'ordine è stata vendere prima di comprare, o almeno compensare rapidamente gli acquisti. La Juventus , brand principe del Paese, è stata praticamente ferma in quanto privata dei soldi della Champions e dall'esigenza di ripulire i conti. Il Milan ha rivoluzionato la squadra acquistando molto, è vero, ma solo perché ha pescato il jolly: quel Newcastle che ha strapagato (70 milioni) il gioiellino Tonali. Tanti movimenti anche per Inter, Napoli , Lazio e Roma . Ma senza mai andare in rosso tra entrate e uscite. E infatti il ​​colpo giallorosso di Lukaku è stato possibile solo perché nel rush finale il Chelsea ha aperto ad un prestito annuale moderato (circa 6 milioni) e il giocatore si è ridotto lo stipendio. Morale: l'intero bilancio del calciomercato della Serie A di questa estate è in attivo di oltre 200 milioni. Si vende, si liquida, si fattura, si manda all'asta. Si contano così circa 550 milioni di acquisti per 750 di vendite.