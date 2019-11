​Seggiolini antiabbandono obbligatori, ma è pronta la moratoria alle multe fino al 6 marzo

ROMA - È in arrivo una moratoria fino al 6 marzo 2020 sulle multe per chi non installa nell'automobile il meccanismo antiabbandono sui seggiolini per i bambini fino a 4 anni.

Seggiolini antiabbandono: da giovedì 7 novembre scatta l'obbligo: in arrivo le maximulte

Il Pd, secondo quanto si apprende, ha preparato un emendamento al decreto fiscale collegato alla manovra che fa slittare di 4 mesi le sanzioni per chi non si adegua. Il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, aveva già dato disponibilità a una moratoria. Analoga iniziativa era stata annunciata nei giorni scorsi anche dal Movimento 5 Stelle.



