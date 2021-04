Salvini lancia il sito “no coprifuoco”: «Le aperture da lunedì non bastano, fiducia agli italiani»

«Combattiamo questo pregiudizio per cui qualcuno vede solo rosso, per ideologia vede solo rosso. Oggi è il 25 aprile: parliamo di libertà». Matteo Salvini, in una diretta sui social, lancia il sito “no coprifuoco”: «Almeno in quelle città dove la situazione è sotto controllo, diciamo no coprifuoco, no vincoli, no chiusure, no restrizioni. Nome, cognome e un click per dire no al coprifuoco», spiega il leader della Lega.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Scatta il coprifuoco, ma nel locale ci sono ancora i clienti: multe e...

LEGGI ANCHE

Dieci cose che si potranno fare e altrettante vietate da domani nelle Marche in zona gialla

LEGGI ANCHE

Il caffè al bar? Vietato. Ma poi il Viminale precisa: ecco quando è possibile. Da domani a luglio, la tabella di marcia (in zona gialla)

legaonline.it/nocoprifuoco, questo l'indirizzo, in meno di un'ora ha già «oltre tremila adesioni. Il coprifuoco fino a luglio non ha nessun senso, nemmeno fino a maggio, se sul sito alla fine saremo un milione possiamo essere liberi», dice Salvini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA