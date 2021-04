Scatta il coprifuoco, ma nel locale ci sono ancora i clienti: multe e stop di 5 giorni per una macelleria araba

FALCONARA - Nel corso dei consueti controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni da seguire per il contenimento della diffusione del Covid, i carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, con il concorso di una pattuglia della Stazione di Ancona Centro, hanno proceduto alla sospensione temporanea di un locale macelleria araba. Il provvedimento è scattato per l’inosservanza delle prescrizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, in quanto, alle 22.15 l’esercizio stava ancora servendo due persone.

Sono scattati la multa ed i sigilli per il locale, che dovrà restare chiuso fino al 29 aprile prossimo, mentre i due avventori sono stati sanzionati per la violazione del coprifuoco notturno.

