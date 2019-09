Prende un antidolorifico per i denti e il sangue di una 25enne diventa blu

di Alessia Strinati

Scopre di, ma non per titoli nobiliari. Una ragazza 25enne di New York si è presentata all’ospedale Miriam Hospital, con diversi sintomi, tra cui debolezza, mancanza di respiro e il suo sangue dal colore insolito. I medici hanno così proceduto a farle delle analisi per scoprire cheI dottori sono rimasti sbalorditi, poi hanno capito la causa dell'insolito sintomo: la giovane avrebbe avuto una reazione avversa all’antidolorifico a base di benzocaina per curare il mal di denti. La 25enne stava infatti prendendo delle medicine prescritte dal suo dentista, ma il suo è stato un caso molto raro, uno di quelli che si leggono solo sui libri di medicina, o quasi, di reazione al principio attivo. Per questo motivo la paziente stessa è finita nelle riviste mediche e il New England Journal of Medicine ha analizzato nello specifico il suo caso.I medici, una volta visitata, le hanno diagnosticato la metemoglobinemia, un disturbo associato al cambiamento della forma del ferro nel sangue che non è più legato all’ossigeno. Per far tornare il sangue al suo colore rosso le è stato prescritto un farmaco che ha permesso all’ossigeno di ritornare ai livelli normali.