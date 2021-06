“Rapsodia in blu ed altri colori”, un concerto animato con il pianista Taucci e il Millennium Ensemble alla Mole di Ancona

ANCONA - Un “concerto animato”, pensato per i giovani e per tutta la famiglia. Il titolo è “Rapsodia in blu ed altri colori. Da George Gershin ad Astor Piazzolla”, frutto della collaborazione tra l’Associazione ZonaMusica e la Società Amici della Musica “Michelli”. In onda oggi, lunedì, alle ore 21,30 alla corte interna della Mole Vanvitelliana di Ancona.

Protagonisti Francesco Taucci al pianoforte, giovanissimo (18 anni) talento marchigiano, e il Millennium Ensemble (Fabio Angelo Colajanni, Massimo Lamarra, Emanuele Geraci, Paolo De Gasperis, Gaetano Lo Bue, Tommaso Capuano e Tommaso Sansonetti). Un pianoforte, sei fiati (flauto, oboe e corno inglese, clarinetto, corno e fagotto) e un set di percussioni per questo singolare arrangiamento opera del M° Salvatore Schembari, in cui si mescolano diversi linguaggi musicali. Con la musica classica e jazz che si contaminano a vicenda, fra elementi ritmici, melodici e armonici tipici del jazz. Il concerto è pensato con le scuole artistiche dell’Accademia di Belle Arti e Design Poliarte di Ancona, con l’intervento degli attori dell’Accademia56 Lorenzo Camilletti e Susanna Farella, che illustrano agli spettatori le varie sezioni musicali, e delle danzatrici de La Luna Dance Center Gemma Carducci, Alessandra Caruso, Valentina Clementi, Federica Ragni e Marika Ubaldi che, con le coreografie a cura di Simona Ficosecco, rappresentano visivamente i colori degli strumenti in scena. Autrici del testo e registe Beatrice Petrocchi e Melissa Conigli. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella sala grande del Teatro delle Muse (solo platea).

Prenotazione consigliata, a prezzi vantaggiosi, alla biglietteria del teatro delle Muse: 07152525 o biglietteria@teatrodellemuse.org. Info: www.zonamusicancona.it - www.amicimusica.an.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA