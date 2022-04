Tornano a sventolare le Bandiere Blu, Sirolo regina assoluta riceverà la ventinovesima consecutiva

ANCONA - La stagione balneare si apre all’insegna del Blu. Stanno infatti arrivando gli inviti alla cerimonia di assegnazione delle Bandiere Blu, i vessilli che certificano le località di qualità. L’assegnazione, come avvenuto negli ultimi anni, avverrà con una cerimonia online a cui per ora sono stati invitati i sindaci di Ancona, Senigallia e Sirolo (riceverà la 29esima bandiera consecutiva).

Resta in attesa della comunicazione ufficiale Numana. Lo scorso anno la nostra regione si era vista assegnare 16 Bandiere Blu, riconoscimenti assegnati ai Comuni di Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo, Senigallia, Sirolo, Ancona con la baia di Portonovo, Numana, Potenza Picena-Porto Potenza Picena, Civitanova, Fermo-Lido, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto del Tronto.

Le Bandiere Blu sono un riconoscimento che da 34 anni la Fee-Foundation for Environmental Education assegna a quelle località che da quattro anni hanno “eccellenti” acque di balneazione, in base ai risultati delle analisi compiute dalle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. Ma se avere acque pulite è condizione indispensabile, il Comune candidato deve essere in grado di eccellere negli altri 31 criteri di valutazione tra cui superficie delle aree verdi, servizi in spiaggia, strutture recettive, livello di raccolta differenziata.

