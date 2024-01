New York, misteriose esplosioni nel sottosuolo: tremano i palazzi. Cosa sta succedendo

Paura oggi, 2 gennaio, a New York per una serie di misteriose esplosioni. A partire dalle 6 del mattino (le 12 in Italia) i residenti dell'area di Roosvelt Island - l'isola nell'East River tra Manhattan e il Queens - hanno segnalato degli scoppi provenienti dal sottosuolo che hanno fatto tremare i palazzi. Inizialmente si era pensato a un terremoto, ma i sismografi non hanno registrato alcuna scossa. Le esplosioni si sono ripetute per ore e la loro origine non è ancora del tutto chiara. Segnalazioni sono giunte anche dall'Upper East Side e da Astoria.

Esplosioni misteriose a New York

I pompieri di New York si sono concentrati su un palazzo al 580 di Main Street, la strada principale di Roosvelt Island.

Non si registrano feriti o danni strutturali, ma solo preoccupazione fra i residenti per la vibrazione dei palazzi. L'emittente abc7 riferisce di alcune interruzioni di corrente sull'isola.

Cosa è successo

I vigili del fuoco - secondo quanto riferisce The Independent - ritengono che a causare le esplosioni sia stato un trasformatore di corrente. Testimoni parlano di pompieri impegnati a spegnere incendi nei tombini. Nonostante lo spavento, non c'è stata nessuna chiusura stradale e le autorità proseguono le indagini senza particolari preoccupazioni per l'incolumità dei cittadini. La situazione è stata definita «sotto controllo» dalla polizia.