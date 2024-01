Croazia, gemelle nascono a pochi minuti di distanza ma in anni diversi: una nel 2023, l'altra nel 2024

SPALATO - Sono nate in due anni diversi, eppure sono gemelle. L'insolito parto è avvenuto all'ospedale di Spalato, in Croazia, dove una mamma ha dato alla luce due bambine a distanza di pochi minuti, una alle 23.59 del 31 dicembre 2023, e una alle 00.00 del 1 gennaio 2024. Pochi secondi che hanno fatto sì che nascessero non solo in due giorni differenti, ma anche anni diversi.

Il parto

Gemelle sì, ma nate in due giorni, mesi e anni diversi. È successo in Croazia, in un ospedale di Spalato, dove Hana Granic, una mamma croata, ha dato alla luce due bambine a distanza di pochi minuti. La prima è venuta al mondo alle 23.59 del 31 dicembre, la seconda alle 00.00 del 1 gennaio. Pur essendo gemelle, le due bambine avranno sui loro documenti due date di nascita diverse, una nel 2023 e una nel 2024. «Una situazione insolita, che comporterà la celebrazione dei loro compleanni in anni differenti», ha osservato Damir Roje, primario del reparto di ostetricia del policlinico della città croata.