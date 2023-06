PESARO - In Croazia in sole tre ore e mezza: riparte l’8 luglio prossimo la nave veloce Nautilus che collega le due sponde del mare per gite giornaliere e/o soggiorni (in appartamenti o hotel) di tre, cinque o sette notti a Lussino, l’isola croata più vicina a Pesaro.

Sono ormai 20 anni che l’agenzia pesarese Gomo Viaggi effettua il collegamento, grazie al supporto dell’armatore Gilberto Righetti di Cesenatico, che ha creduto in questo progetto fin dall’inizio e, a parte la flessione forzata dal Covid nel 2020, ogni anno le prima prenotazioni partono addirittura da marzo. Prenotazioni boom anche quest’anno per i giorni delle traversate in calendario e con gli organizzatori che puntano all’effetto sold out.

L’obiettivo



«Lo scopo della linea è sempre stato quello di dare maggiori opportunità a chiunque volesse fare una vacanza serena e di qualità senza andare troppo lontano», commenta Paolo Gorini titolare della Gomo Viaggi che lanciò l’idea di questa vacanza ideale e low cost venti anni fa. «Ma in breve tempo - prosegue Gorini - è divenuto un appuntamento fisso per molti turisti provenienti anche da altre regioni del centro Italia e non solo, c’è gente che viene anche dall’estero». L’iconico catamarano, con cui iniziò il servizio e che tanti pesaresi hanno iniziato a conoscere, è stato sostituito nel 2018 dal Nautilus, una nave veloce, dotata di due idrogetti da 2000 Kilowatt ciascuno, che può raggiungere la velocità di 35 nodi: è in alluminio leggero e a scafo singolo, dotata di stabilizzatori che permettono una navigazione tranquilla in caso di mare mosso. Ha 374 poltrone, da quest’anno numerate, misura 47 metri di lunghezza ed è larga 7,60 metri. La Croazia è da sempre una meta ambita, facilmente raggiungibile anche in barca a vela, ma il Nautilus offre un’esperienza unica che in poche ore permette di raggiungere Lussino, l’isola di Pag e Rovigno (quest’ultima con partenza da Cesenatico la domenica, cui si aggiunge il mercoledì in agosto).



L’opportunità



In luglio e agosto, il lunedì, giovedì e sabato (alle ore 8) sono i giorni di partenza con arrivo a Lussino alle ore 11,30. Il sabato è poi possibile proseguire anche per Novalja, sull’isola di Pag, riconosciuta come l’Ibiza dell’Adriatico, meta rinomata per chi cerca divertimento e vita notturna, frequentata dai giovanissimi. Lussinpiccolo è invece da sempre la località ideale per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento in famiglia, anche dal punto di vista naturalistico. Dalla piccola spiaggia di Cikat, adatta anche ai bambini, a quella rocciosa di Kadin, passando per quelle con rocce e ghiaia di Borik e Krivica, con un’acqua limpidissima ovunque. E per chi volesse dedicare un momento all’arte, meritano una visita sia la Chiesa della Natività della Vergine, che il Museo, nel palazzo Fritzy, ove trovare opere d’arte antiche e moderne.



La mini crociera



«Ha avuto molto successo anche la possibilità, che abbiamo lanciato l’anno scorso, di mini-crociere di 5/4 e 3 notti su una nave di 15 cabine (ognuna con servizi privati ndr) che porta i turisti a visitare le più belle isole della Croazia», conclude Gorini. «Per chi è già stato a Lussino varie volte, è interessante poter visitare le più belle isole della Croazia: dall’arcipelago delle Kornati (isole incoronate) con il loro paesaggio lunare al parco naturale e incontaminato di Telascica, dalla città di Zara all’isola di Rab con i suoi 4 campanili, da Ilovik (piccola isola di pescatori) a Olib Zvernicak (Dugi Otok) l’isola lunga». L’ultimo viaggio (a/r) per Lussino si effettuerà sabato 2 settembre, mentre l’ultimo per Rovigno domenica 3 settembre da Cesenatico.