Kate Winslet ricoverata in ospedale: incidente sul lavoro, ecco cosa è successo

Kate Winslet è stata portata in ospedale per essere caduta sul set del nuovo film. L'attrice, che attualmente si trova in Croazia per le riprese cinematografiche, stava girando una scena quando un incidente, che le ha provocato un infortunio alla gamba, ha messo in pausa la produzione. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, l’attrice 46enne ha perso l’equilibrio mentre interpretava la fotoreporter americana Lee Miller nel film.

L'infortunio

L'attrice del Titanic è stata portata in un ospedale locale, in seguito all'infortunio, con un furgoncino nero accompagnata dai bodyguard. I medici hanno riferito che Kate Winslet sta bene: «È scivolata ed è stata portata in ospedale in misura cautelare come richiesto dalla produzione. Sta bene e riprenderà a girare, come da programma, questa settimana».

La Winslet sta attualmente girando il film biografico Lee, sulla fotografa Elizabeth 'Lee' Miller, nel villaggio croato di Kupari. Interpreta la protagonista del film autobiografico sulla copertina di Vogue, modella diventata corrispondente di guerra. Il film seguirà la vita e le esperienze della fotoreporter mentre viaggia in prima linea durante la seconda guerra mondiale e cerca di esporre le orribili verità sui nazisti.