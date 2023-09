L'Adriatico trema ancora, doppia scossa (lieve) di terremoto: davanti alle Marche e alla costa croata

Terremoto nelle Marche, anche oggi una scossa: 2.4 di magnitudo, alle 16.07, localizzata sempre nell'ormai solito epicentro, in mare, tra Pesaro e Ancona ma ad una profondità di 27 km. La novità è che, quasi in contemporanea, con una differenza di qualche minuto, un terremoto di magnitudo molto simile (2.2) si è registrata dall'altra parte dell'Adriatico, sulla costa croata.

I precedenti

Nei primi 19 giorni di settembre sono state registrate 10 scosse di terremoto tutte nello specchio di Adriatico tra Pesaro e Ancona. In agosto erano state 15, con il record giornaliero registrato a Ferragosto: 7 scosse in un giorno (il picco un 3.2). La zona tra Fano e Pesaro, come hanno spiegato alcuni sismologi, nei prossimi mesi o anni sarà costantemente soggetta agli effetti del movimento dell’ampia faglia che si trova sotto il mare Adriatico. La pericolosità sismica massima oscilla tra 5,5 e 6 gradi della scala Richter. Ricordiamo che il 9 novembre 2022 la scossa, con epicentro lo specchio di mare davanti Fano, segnò una magnitudo 5.7 a 8 metri di prodondità.