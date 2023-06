Incidente mortale in Umbria tra Fabro e Chiusi, in direzione Firenze, sulla carreggiata nord dell'Autosole: lo schianto ha coinvolto un camion e due auto. Il bilancio è di un morto e tre feriti: la vittima è una ragazzina di 16 anni, di origini non umbre.

Incidente in Umbria, morta una ragazza

Sulle cause dell' incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale di Orvieto. Intervenuta con i soccorsi sanitari e a personale di Autostrade per l'Italia. Su quanto successo sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale di Orvieto. Nell'incidente risultano anche tre persone ferite.