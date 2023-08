Automobilista distrugge parcometro, lo sradica, lo carica nel bagagliaio e lo porta via: incastrato dai video

Prima lo ha centrato più volte con l'auto. Poi lo ha letteralmente sradicato a braccia nude. Poi lo ha caricato nel bagagliaio dell'auto e lo ha portato via. "Vittima" della furia di un automobilista è stato un parcometro in viale Levante a Cerignola. L'uomo è stato immortalato in un video che ha fatto il giro del web. E la polizia lo avrebbe già individuato per chiedegli conto del vandalismo.