ANCONA Preso a calci e pugni, finisce al pronto soccorso. Un 53enne residente in un comune limitrofo è rimasto ferito dopo una lite. Sabato sera attorno alle 22,30 in via della Loggia, a due passi dalle Muse, era in auto con il figlio. È sceso per un chiarimento con un altro automobilista ma la situazione è degenerata e il 53enne è stato raggiunto da una serie di pugni e calci in faccia.

Le richieste d'aiuto

Urla e grida non sono passate inosservate, al 112 - numero unico dell’emergenza territoriale - sono arrivate numerose richieste di aiuto. In pochi minuti in via della Loggia sono arrivate le Volanti della Questura e una pattuglia dei Carabinieri. Per il 53enne è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un mezzo della Croce Gialla di Ancona.



Una volta medicato, il ferito è stato trasportato con un codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Sottoposto ad accertamenti, le sue condizioni vengono definite stazionarie ma non si esclude che ha seguito dei calci e dei pugni ricevuti possa aver riportato delle lesioni al volto.