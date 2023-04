​Macerata, picchiò un automobilista dopo un incidente: 56enne, recidivo, condannato ai domiciliari.

MACERATA- Dovrà scontare 6 mesi agli arresti domiciliari il 56enne di Macerata condannato per lesioni personali nei confronti di un automobilista con il quale, nel 2019, aveva avuto un incidente stradale. All'uomo non è stata concessa la misura alternativa dei servizi sociali con i carabinieri di Belforte del Chienti che hanno così dato esecuzione all'ordinanza.

LEGGI ANCHE: Matelica, mix di truffe tra auto e reddito di cittadinanza: incassati 20mila euro di sussidi. Denunciata una coppia

I precedenti

Lo stesso 56 enne era già gravato, per il passato, da altre tre sentenze di condanna per guida in stato di ebbrezza, lesioni personali, violenza privata e maltrattamento di animali, commessi nel 2016, 2017 e 2020, con ulteriori due denunce dei carabinieri di Belforte del Chienti per guida sotto l’influenza dell’alcol nel 2021.