Una serpe di un metro e mezzo striscia sul parabrezza mentre guida, automobilista rischia l'incidente

SAN BENEDETTO - Grosso spavento questa mattina per un'automobilista di San Benedetto del Tronto in via Toscana, traversa di viale De Gasperi. Una donna mentre tranquillavamente percorrendo la strada ha visto strisciare sul proprio parabrezza una serpe di circa un metro e mezzo di lunghezza. Spaventata ha fatto in tempo ad accostare l'auto al lato della carreggiata per poi abbandonare subito l'abitacolo chiedendo aiuto ai passanti. Sul posto, poco dopo, sono arrivati i vigili del fuoco di San Benedetto che hanno provveduto a prendere il grosso rettile.

