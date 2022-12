Folle corsa in autostrada a 248 all'ora e con lampeggiante abusivo: patente ritirata, auto sequestrata e maxi multa

Doveva avere una gran fretta l'automobilista fermato dalla polizia mentre sfrecciava in autostrada a 248 chilometri all'ora alla guida della sua Mini. Ma la folle velocità non è stata l'unico motivo a valergli il ritiro immediato della patente, il sequestro dell'auto e una maxi-multa da 2.250 euro. Il pilota mancato aveva anche montato dietro al parabrezza una luce lampeggiante riservata ai mezzi di polizia e di soccorso.

La folle corsa

L'uomo è stato fermato dalla gendarmeria di Loiret, nella Loira, sulla A10 nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 novembre. Interrogato dagli agenti sulla presenza del lampeggiante luminoso, ha risposto di averlo posizionato sulla sua auto per il timore di non essere notato dai camion in transito. L'auto dell'autore del reato e le attrezzature vietate sono state sequestrate. Al conducente è stata revocata immediatamente la patente, riferisce il quotidiano la Rèpublique du centre. Inizialmente, il sua eccesso di velocità gli è valso una multa di 1.500 euro, a cui si sono aggiunti 750 euro per l'uso vietato di una luce lampeggiante.