Cuoco di 46 anni colto da malore, muore al ristorante: choc tra i clienti a tavola

Paura in un ristorante di via Crescenzio, nel quartiere Prati, a Roma, dove un cuoco è morto a causa di un malore. Il fatto è avvenuto ieri sera, poco prima delle ore 21, quando sono intervenuti gli agenti di polizia e il personale del 118. Il locale, considerando che era sabato, era affollato. Sgomento tra i presenti. Il dramma si è consumato in un noto ristorante/locale all'inizio della via, a due passi da piazza Risorgimento, frequentato soprattutto da giovani per gli aperitivi e le cene.

Gli operatori sanitari hanno cercato di soccorrerlo, ma per l'uomo di 46 anni non c'è stato nulla da fare. Il personale ha accertato la morte per cause naturali mentre era ai fornelli. La salma è stata affidata al medico necroscopo, per poi essere messa a disposizione dei familiari.