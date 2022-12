MONTE URANO - Un malore. La corsa all’ospedale. La tragica notizia che Isis Morniga, una ragazza di 15 anni appena compiuti, non ce l’ha fatta. E nel momento più doloroso nella vita di un genitore, la scelta di altruismo di acconsentire la donazione degli organi. Una storia triste che ha coinvolto una famiglia di origine sudamericana da tanti anni residente nel centro calzaturiero. Una famiglia che ha perso la ragazza di 15 anni, ovvero il futuro.



L’abbraccio



Dall’ospedale di Ancona ricordano che la ragazza era stata ricoverata in Rianimazione pediatrica giovedì scorso: alle indagini neuroradiologiche risultava una vasta lesione ischemica. Purtroppo le sue condizioni cliniche si sono mantenute estremamente critiche durante tutto il ricovero, fino a quando è stata accertata la morte cerebrale. Uno choc per tutti, ovviamente a partire dalla famiglia fino agli amici e i compagni di scuola. La ragazza aveva festeggiato il quindicesimo compleanno il giorno prima del malore, il 6, insieme alla sua classe, la II B del Liceo artistico Preziotti-Licini di Fermo (la scuola ha anche diffuso la foto).

La dirigente Bernardini: «Coglieva la parte migliore»