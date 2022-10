Schianto nella notte, muore cuoco di 22 anni: l'auto, guidata da un amico, è uscita di strada

LORETO APRUTINO - Incidente mortale nella notte in provincia di Pescara. Un cuoco di 22 anni, residente a Picciano, ha perso la vita in uno schianto avvenuto a Loreto Aprutino. L'incidente si è verificato intorno all'una di notte.

L'auto è uscita di strada

Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione la Fiat 500 nella quale il 22enne viaggiava con un altro giovane di Collecorvino, che ne era alla guida e che non avrebbe riportato gravi conseguenze, è finita fuori strada senza il coinvolgimento di altri mezzi.