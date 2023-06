Wanda Nara, il flirt con il cuoco di MasterChef è «troppo evidente». Richiamata dalla produzione

Wanda Nara è stata ripresa dalla produzione di Masterchef per essersi lasciata andare a un evidente flirt con Juan Francisco Moro. L'accaduto è avvenuto nella cucina del programma. Lo racconta Angel de Brito, il conduttore del talk show LAM. Battutine piccanti verso il giovane cuoco e la produzione subito la rimprovera. La crisi con Icardi sembra essere ufficiale. Il presunto tradimento di lui avrà risvegliato in lei la voglia di godersi ogni momento possibile?

Wanda Nara e il cuoco

Wanda Nara è alla conduzione del programma di cucina "MasterChef Argentina".

Anche lì, però, non ha perso l'occasione per essere al centro di un gossip che la riguarda in primissima persona. La showgirl e conduttrice si sarebbe lasciata andare ad ammiccamenti e frecciatine sexy con un giovane cuoco dell'edizione.

A raccontarlo è Angel de Brito, il conduttore del talk show LAM: «La produzione di MasterChef Argentina avrebbe suggerito alla conduttrice che le buone vibrazioni e l'intesa con uno dei partecipanti diminuissero un po' perché era tutto troppo evidente». Juan Francisco, infatti, sembra ricambiare l'interesse e non ha perso occasione di rispondere a tono: «Ora faremo sul serio. So che hai i tuoi preferiti qui.. », dice a Wanda Nara, mentre su Instagram pubblica una foto di loro due insieme "paparazzati" dalle telecamere della cucina del programma.

Starà cercando di far ingelosire Icardi o è davvero interessata al giovane cuoco?