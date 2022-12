PESARO - Le spacca una bottiglia in faccia, scatta l’arresto. Il fatto è avvenuto ieri mattina prima delle 7 in via Nino Bixio. Un negoziante ha denunciato l’aggressione e sul posto sono corse le Volanti della Questura che, una volta sul posto, hanno visto nel negozio una donna con il volto tumefatto grondante di sangue. Con lei c’era il marito e alcune persone che avevano assistito alla scena.

Secondo le testimonianze uno straniero, gambiano di 37 anni, completamente ubriaco, aveva preso a botte una donna vietnamita di 37 anni con una bottiglia in pieno volto per poi allontanarsi.

Spinte e calci

L’uomo non si era allontanato, era ancora sul marciapiede mentre urlava frasi ingiuriose e insulti contro i titolari del locale. Così gli agenti lo hanno perquisito ma lui ha reagito con spinte e calci tanto che un poliziotto ha riportato ecchimosi e ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Poi è stato portato in questura e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e lesioni. Aveva un taglio alla mano, derivato dalla rottura della bottiglia che aveva usato per colpire la donna, anche lei finita al pronto soccorso. Dalle prime indagini è emerso che il gambiano, già la sera prima, aveva iniziato a minacciare la donna e il marito ne loro negozio. «Vi ammazzo, vi taglio la gola, bastardi».

I precedenti

Lo straniero ha vari precedenti per resistenza, spaccio e lesioni a seguito di un’aggressione verso un nordafricano. Nella direttissima con l’avvocato Matteo Mattioli che ha chiesto i termini a difesa per scegliere il rito e fare chiarezza sulla storia. Arresto convalidato, rimesso in libertà in attesa del processo. Per lui è scattato il divieto di dimora nella provincia di Pesaro.