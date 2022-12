Osimo, insieme per 50 anni e fino in fondo: Cesarina muore, il marito Gulio si spegne il giorno dopo

OSIMO - Uniti nella vita e nella morte. Dopo oltre mezzo secolo assieme, lui non ha resistito al dolore della perdita dell’amata moglie e 24 ore dopo se ne è andato per un malore. E’ la storia struggente di Cesarina Maggiori, 76 anni e del marito Giulio Stacchiotti, 84. Lei se ne è andata sabato pomeriggio nella villetta di via Filottrano, salendo da Fornace Morando verso Montoro, dove abitava anche un figlio. Una morte inaspettata quella che ha sconvolto l’intera famiglia, i tre figli Loredana, Gianfranco e Sabina, ma soprattutto il marito Giulio. Che il giorno dopo, prima di cena, ha avuto un malore per il quale è intervenuta l’ambulanza, ma non c’è stato nulla da fare: Giulio era morto, neanche 30 ore dopo la moglie. I funerali si terranno congiuntamente venerdì alle 10 nella chiesa di Montoro.