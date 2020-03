Coronavirus, denunciati due giovani di Parma: usciti dalla zona arancione per andare in vacanza in Spagna

PARMA - Prime denunce per violazione delle norme sul Coronavirus: i carabinieri hanno denunciato due giovani di 20 e 25 anni, provenienti da Parma, che stavano andando all'aeroporto Marconi di Bologna per prendere un aereo per Madrid, violando così l'area interessata dalle misure del dpcm per limitare il contagio. Durante un controllo stradale, alla richiesta di specificare il motivo per cui si trovavano fuori dalla loro provincia hanno risposto che stavano andando all'aeroporto per partire per viaggio di piacere. Entrambi sono stati denunciati.

LE ZONE ARANCIONI

La Lombardia e le 14 province Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

CHE COSA SI RISCHIA

In questo caso si applica l’articolo 650 del Codice penale: inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Ovvero arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro, se il fatto non costituisce reato più grave.

