Coronavirus, il contagio corre nelle Marche: i positivi sono saliti a 323 da 272. /La mappa aggiornata in tempo reale

Ultimo aggiornamento: 08:34

ANCONA - Il contagio danella regione Marche non si ferma, anzi ad ogni step i numri crescono in doppia cifra. E così dai 272 positivi a sabato sera, i tamponi effuati ieri (domenica 8 marzo 2020) sono saliti a 323, un balzo di 51 nuovi casi. I dati sono stati forni poco fa dalla Sod Virologia dell'Ospedale di Torrette che ha comunicato questa mattina gli ultimi risultati dei test sui tamponi: appunto 323 i campioni positivi, su un totale di 1250.LEGGI ANCHE:I morti restano sette, le persone in isolamento, sempre a riferite a sabato sera, divulgato ieri mattina, erano 1553.LEGGI ANCHE:Il prossimo aggiornate con la di diffusione della scheda analitica.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE: