Il Capodanno più trasgressivo è al Tempio di Saludecio: il tema sarà Eyes Wide Shut

SALUDECIO - Le colline della Valconca per una notte si trasformeranno in un quartiere di Rio De Janeiro. Arriva a Saludecio, a ritmo di samba, la festa di Capodanno più trasgressiva della provincia di Rimini e della Romagna. E' quella proposta dal club privè "il Tempio", che brinderà al 2023 con un evento all'insegna dell'erotismo e del divertimento per soli adulti. Location e animazione saranno ispirate ai colori e ai suoni tipici del carnevale brasiliano. La notte di San Silvestro in salsa carioca sarà allietata dalle due 'stelline' tra le più quotate e conosciute del cinema a tripla X italico ed europeo, Lolita Ruiz e Savannah Blondie, che arriveranno al Tempio accompagnate dal manager Mimmo Pavese. Dal Carnevale di Rio a Kubrick: gli ospiti che lo desiderano, potranno optare per un dress code in stile “Eyes Wide Shut”, l'intramontabile film con Tom Cruise e Nicole Kidman.

«Liberarsi dalle vecchie convenzioni»

«Sarà un party particolarmente coinvolgente – ha dichiarato il presidente pro tempore del club Mario Nicorvo -. La parola d’ordine sarà: liberati dalle vecchie convenzioni sociali e trascorri una serata memorabile». Le coppie, le singole e i singoli sono consapevoli che si tratterà di un ultimo giorno dell’anno non convenzionale. L’apertura è prevista per le 19.30 e sarà servito il drink di benvenuto. Alle 20.30 avrà inizio il Cenone di Capodanno.