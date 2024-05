Tortellini da supermercato, quali sono i migliori: la classifica di Altroconsumo (che tiene fuori i "big")

La pasta fresca ripiena, un simbolo della cucina italiana se preparata in maniera artigianale, una tradizione che si tramanda di generazione in generazione se fatta in casa, una rapida e gustosa soluzione a pranzi e cene se scelta tra i prodotti da banco del supermercato. In quest'ultima ipotesi, la scelta può essere dettata dal gusto personale, ma sarebbe bene anche prestare attenzione all'etichetta per avere maggiore consapevolezza di quello che si va a consumare.

I criteri

A stilare la classifica delle migliori paste fresche ripiene ci ha pensato Altroconsumo, che ha preso in considerazione diversi formati da dieci catene di supermercati e discount per un totale di un centinaio di prodotti e li ha valutati in base a cinque criteri: la valutazione nutrizionale (che pesa sul giudizio finale per il 55%), la presenza di additivi (15%), il grado di trasformazione (15%), la presenza di edulcoranti (15%), le dimensioni della porzione (15%, privilegiando quelle più contenute).

Tortellini, la classifica

Sul Corriere della Sera sono stati pubblicati i risultati della ricerca limitatamente ai tortellini al prosciutto, e sono solo tre i prodotti che sono riusciti ad ottenere un voto soddisfacente.

A inserirsi nel livello di votazione "buono", con punteggio compreso tra 61 e 80, troviamo «Luciana Mosconi - la pasta fresca. Tortellini al prosciutto crudo» con 74 punti; «Esselunga Top - Tortellini al prosciutto di Parma Dop», 68 punti e «Nonna Mia (Lidl) Cappelletti al prosciutto crudo 250 gr.», 62 punti.

Marchi più conosciuti, come Buitoni Ceppelletti al prosciutto crudo (54 punti), Giovanni Rana rustici-cappelletti al prosciutto (52 punti), Fini tortellini con prosciutto crudo e parmigiano (47 punti) si collocano nel range di valutazione «accettabile».