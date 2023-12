SAN BENEDETTO Un grosso incendio è divampato poco prima di mezzogiorno nella zona di Santa Lucia. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento rivierasco e quelli della centrale di Ascoli, oltre all'impiego fino al tramonto anche un elicottero del nucleo di Pescara, per un totale di nove operatori con tre autobotti e tre mezzi fuoristrada.

APPROFONDIMENTI VIABILITA' Esodo da incubo: sbloccato il traffico in A14 dopo l'incendio. Rallentamenti in direzione San Benedetto

Lotta contro le fiamme

Le fiamme si sono rapidamente propagate tanto da interessare aree antropizzate ed avvicinandosi anche alla A14, le colonne di fumo erano ben visibili anche dalle cittadine limitrofe. Non è ancora noto se l'origine delle fiamme è dolosa o se causata involontariamente da qualcuno che ha bruciato le sterpaglie secche senza prendere in considerazione il vento caldo che tirava in riviera. Non si registrano danni a persone o abitazioni.

Due auto a fuoco

Nello stesso momento anche l’incendio di due autovetture nel giro di venti minuti, sul tratto autostradale sud tra i caselli di Grottammare e San Benedetto, su cui è intevenuta un’altra squadra giunta dalla sede ascolana. Il primo mezzo a prendere fuoco è stato poco prima dell'uscita di San Benedetto, dove per fortuna l'automobilista è risucito subito ad accostare e a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero l'auto. Oltre ai pompieri sono giunti sul posto la polizia stradale e il personale della direzione settimo tronco di Pescara di autostrade per l'Italia.

I feriti

Meno di venti minuti dopo un'altra vettura si è incendiata, con conseguenze più gravi. Sono finiti infatti in pronto soccorso per intossicazione i membri di un'intera famiglia: padre, madre e figlia: i tre originari di Ferrara si stavano recando ad Otranto per passare le festività natalizie in famiglia. La vettura ha preso fuoco in seguito alle fiamme divampate dagli arbusti e l’incendio, a causa del vento, li ha travolti. Non sono fortunatamente in pericolo di vita.