SPINETOLI - Una decina di appartamenti svaligiati in poco meno di due ore. Dalla mezzanotte di giovedì il centralino della stazione dei carabinieri di Monsampolo del Tronto ha ricevuto numerosi segnalazioni di furti nelle loro abitazioni. Il picco si è raggiunto giovedì notte quando i topi di appartamento hanno dato il meglio di se, mettendo a segno, con tempi di esecuzione perfettamente sincronizzati, raid in molti appartamenti nella zona compresa tra Monsampolo del Tronto, Pagliare e Colli.



I ladri si sono concentrati soprattutto a Pagliare del Tronto, lungo via Palazzi, la strada di collegamento con Spinetoli capoluogo. In sole due ore, i ladri hanno messo a segno almeno cinque colpi, per poi spostarsi a Monsampolo e Colli. La preoccupante è capillare ondata di furti delle notti scorse preoccupa i residenti della Vallata del Tronto. Ma c’è stato anche chi, tra le vittime dei furti, ha tentato di farsi giustizia da solo. Un cittadino, infatti, dopo essere stato svegliato dai ladri, ha deciso di inseguirli fino a quando l’oscurità della notte non gli ha fatto perdere le tracce. Quella tra giovedì e venerdì scorso, quindi, è stata una notte da incubo per i cittadini di Pagliare del Tronto, in particolare. Ma anche per le forze dell’ordine. I militari dell’Arma, infatti, con diverse pattuglie sul campo, non facevano in tempo a effettuare un sopralluogo, che subito venivano raggiunti da segnalazioni di altri furti.



Il risultato? Cinque colpi messi a segno a Pagliare, un altro a Monsampolo e due a Colli, è il bilancio dei furti in appartamento, stilato dai carabinieri che si stanno occupando del caso. Il loro tempestivo intervento è stato provvidenziale. Ma di quanti ladri si composta la banda non si sa. L’unica certezza è che in sole due ore i furfanti hanno ripulito parecchie abitazioni. Quindi non potevano essere in pochi. «Denunciate subito. Non aspettate». È il commento a caldo di Alessandro Luciani, sindaco di Spinetoli, comune più colpito dall’ondata di furti in casa, che lancia il suo appello ai cittadini. «Se si denunciano immediatamente i furti, i Carabinieri possono visionare subito le videocamere che insistono nel territorio e riuscire a cogliere a caldo qualche traccia importante. Ecco perché è fondamentale non perdere tempo», conclude il sindaco di Spinetoli.