SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Incendio a San Giovanni in Marignano in un appartamento di via Umbria intorno alle 3. Il rogo si è originato in un'asciugatrice situata in mansarda. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118.

Danni all'abitazione

Fumo, danni all'abitazione (al momento inagibile) e all'impianto idrico, padre e figlia leggermente intossicati finiti al pronto soccorso.