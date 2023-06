San Benedetto, fatale il controllo durante il permesso giornaliero: arrestato in flagranza per spaccio un 53enne

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- E' finito in manette, qualche giorno fa (7 giugno), un 53 enne di San Benedetto del Tronto con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e con particolari reati sempre sul tema, è stato controllato sul lungomare (sottoposto agli arresti domiciliari ma durante il permesso giornaliero) e sin da subito è apparso molto nervoso. Addosso gli sono stati trovati 24 grammi di hashish già suddivisi in dosi. Estesa la perquisizione alla sua abitazione, i militari hanno sequestrato oltre 2 chili (2,350) di droga già suddivisi in 20 panetti e 35 dosi già confezionati. Il tutto corredato da 1700 euro di denaro - come possibile ricavo dall'attività di spaccio - e un bilancino di precisione. L'uomo è stato arrestato in flagranza.