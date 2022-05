"Ci sono due pacchi per suo nipote" e rubano a un'anziana 8.500 euro: due arresti dei carabinieri

SAN BENEDETTO - I carabinieri della compagnia di San Benedetto del Tronto e della stazione di Porto d’Ascoli, unitamente ai militari della Compagnia di Napoli-Stella, hanno messo aghli arresti domiciliari per truffa aggravata in concorso un 51enne e un 26enne residenti a Napoli. I carabinieri sono riusciti a raccogliere importanti elementi accusatori nei confronti dei due arrestati che, nella mattinata del 30 marzo scorso, avrebbero perpetrato, nei confronti di un’anziana donna di San Benedetto di 89 anni, un raggiro di 8.500 euro attraverso la consegna pretestuosa di due importanti pacchi per il nipote, in due distinte occasioni, la prima con la consegna di 4.000 euro e la seconda con l’ulteriore consegna di 4.500 euro.

LEGGI ANCHE

Falsi tamponi per ottenere il green pass. Le intercettazioni che hanno fatto scattare l'arresto del farmacista

LEGGI ANCHE

Durante la pandemia rimandata e poi bocciata. Ma con il ricorso cambia tutto: liceale promossa dal Tar

LEGGI ANCHE

Covid, tornano a salire i nuovi contagi (2.017) e l'incidenza nelle Marche. Età e province, ecco dove il virus corre di più

© RIPRODUZIONE RISERVATA