SAN BENEDETTO Non c’è grande opera che tenga di fronte a dei nuovi asfalti. In campagna elettorale, nelle riunioni di quartiere, in ogni dibattito dove i cittadini possono avanzare richieste “gli asfalti” sono sempre ai vertici delle classifiche. Non a caso nei mesi scorsi il sindaco Spazzafumo ha affrontato un viaggio a Roma per poter intercettare risorse proprio per finanziare la manutenzione stradale.

Nei primi 20 mesi l’amministrazione ha realizzato 5 chilometri di nuovi asfalti ed è in procinto di iniziare i lavori su via Monte San Michele, già programmati e poi rinviati per le calde temperature di questa estate. Poi ci si sposterà a Porto d’Ascoli con via Mare e via La Malfa, in quest’ultima zona sono infatti previste opere di urbanizzazione. Si passerà poi in via Sgariglia e tornando in centro nel tratto tra via Piemonte e via Balilla che è stato interessato dagli interventi per la messa in sicurezza del ponte sull’Albula, poi si interverrà su via Galileo e via Solferino. In particolare le zone centrali, nelle vie laterali a via Montebello, c’è una situazione grave di dissesto e pericolosità degli asfalti.

Tra quelli realizzati finora invece compaiono: via Sgambati circa 400 Metri, via Toscana circa 550 Metri, via Torino/Salaria per circa 2 chilometri, via Carducci circa 400 metri, via Asiago 450 metri, via Tonale circa 200 metri, via Galilei 300 metri, via Dolomiti circa 50 Metri, via Dari – circa 300 metri, l’ingresso Molo Sud circa 150 Metri, piazza Giorgini circa 100 metri, via Carnia 200 metri, via Formentini circa 150 metri, via Colombo circa 200 metri, via Del Correggio circa 50 metri all’altezza della palestra Curzi dove per anni non c’era proprio l’asfalto creando molti disagi alle persone che ci abitavano.