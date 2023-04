Sant'Omero, la ditta che produce asfalto scarica 47mila tonnellate di rifiuti nell'area fluviale: sequestro e denuncia

SANT'OMERO - Occupazione di un'area fluviale demaniale e accatastamento di rifiuti: la Finanza sequestra una vasta area e denuncia il rappresentante legale di una ditta ditta di Sant'Omero operante nel settore della costruzione di strade ed autostrade e nella produzione di asfalti e rifacimento strade.

Su un terreno a destinazione agricola, quindi sprovvisto di pavimentazione, di sistemi di canalizzazione delle acque e non incluso nel layout aziendale, sono state trovate, in difformità dalle norme, ed in quantità superiore a quella autorizzata, circa 47.000 tonnellate di conglomerato bituminoso, rifiuto derivante dalla scarificazione delle strade, destinato al recupero e al riutilizzo da parte dell’azienda stessa. Inoltre è stata contestata l'occupazione abusiva di un'area demaniale fluviale, di circa 6.800 metri quadrati, con mezzi e materiali dell’azienda. Il legale rappresentante dell'azienda è stato denunciato per i reati in materia ambientale per aver depositato in maniera incontrollata notevoli quantità di rifiuti speciali nell’area, pari a circa 27.420 metri cubi, corrispondenti a circa 47.000 tonnellate.