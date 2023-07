MACERATA - Cantieri per asfalti, marciapiedi, manutenzioni, sistemazione di pozzetti e caditoie stradali, abbattimento barriere architettoniche. Il Comune di Macerata non si ferma neppure d’estate e tra lavori in corso, altri terminati ed altri ancora in progettazione la manutenzione di strade e marciapiedi resta tra gli obiettivi prioritari dell’amministrazione Parcaroli. Al momento sono in corso interventi nel quartiere Pace, in via Santa Maria della Porta, in via Mugnoz e via Tucci.

In via Pace parliamo di un appalto da 210mila euro, con i lavori che interessano il primo tratto di strada Potentina più i marciapiedi - afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori -. Si è conclusa la prima parte dei lavori: è stato realizzato il muro di contenimento della scarpata che evita che foglie e terra invadano la sede stradale, rifatta fresatura ed asfaltatura del primo tratto ed ora l’impresa proseguirà i lavori verso valle. Non è mai stata interrotta la viabilità, col senso alternato grazie al semaforo apposto nell’area cantiere. L’impresa ha organizzato il turno di lavoro dalle 5 alle 13 per non creare disagi alla circolazione e consentire agli operai di non lavorare nelle ore più calde. Per via Santa Maria della Porta parliamo di un impegno di spesa di 180mila euro, di cui 100mila giunto attraverso fondi regionali. Si è intervenuti nella parte alta, quella vicina a piazza Veneto: è stata rimossa la pavimentazione, sono state rifatte le fognature, la strada è stata ricostruita interamente con una base di cemento con rete elettrosaldata il che consentirà al passaggio dei veicoli il non riproporsi di avvallamenti del selciato. Su via Santa Maria della Porta presto passeremo al tratto a scendere: operiamo per blocchi per venire incontro alle esigenze di chi risiede lungo la via».



E’ iniziato in questi giorni il cantiere che riguarda via Tucci e via Mugnoz (importo di 450mila euro di cui 200mila giunti da bando regionale): si è partiti da via Mugnoz con la realizzazione di scivoli sui marciapiedi, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, in conformità alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Oggi via ai lavori su via Tucci, previste modifiche alla viabilità. Sarà effettuato il rifacimento della sede stradale e della rotatoria in prossimità della Galleria delle Fonti. Il piano viabile presenta avvallamenti dovuti all’intensità del traffico, si interverrà con fresatura e parte della massicciata verrà ricostruita visto che la sede stradale è molto deteriorata. L’intervento consisterà anche nella realizzazione di opere complementari come la sistemazione dei pozzetti, delle caditoie stradali e il rifacimento della segnaletica.

Sarà garantita la viabilità in un senso di marcia con lavori fissati in questo periodo dove è minore il transito dei veicoli su questa arteria. «In programma c’è un piano di lavori sui marciapiedi della città -prosegue l’assessore Marchiori-. Si parte da quelli di Sforzacosta, dove interverremo tra fine agosto e primi di settembre: l’impresa ha atteso che venisse effettuata l’asfaltatura stradale da parte di Anas per non sovrapporsi con un doppio cantiere nel borgo. Continueremo poi con i progetti esecutivi che a breve saranno approvati e che riguardano i marciapiedi del rione Santa Lucia e zona ospedale e dell’area tra chiesa e ponte di borgo Piediripa. Interventi che saranno effettuati entro l’anno. Voglio ricordare anche che in via Pirandello saranno effettuati lavori per asfalto e marciapiedi entro l’anno mentre sarà completato l’ultimo stato di avanzamento lavori di via Verga: il tratto in frana è stato sistemato e riaperto, l’impresa adesso deve terminare il percorso pedonale che collega alla scuola Dolores Prato».

Tra gli interventi conclusi dal Comune c’è quello che ha riguardato la riapertura della strada di contrada Corneto dove si è proceduto alla riprofilatura degli argini a monte e a valle del ponte e alla sistemazione dell’impalcato stradale ed è imminente l’apertura della bretella di contrada Fontezucca di collegamento con i campi da tennis Atm. «Guardando più avanti si sta ragionando sulla progettazione del rifacimento di via Piave che ne ha davvero bisogno -conclude l’assessore ai Lavori pubblici- in quanto arteria sottoposta ad un traffico importante anche di pullman. Al momento però sono presenti due cantieri edili e fino a quando non si concluderanno queste opere diventa impossibile intervenire».