San Benedetto, ispettori del lavoro passano al vaglio uno chalet: multe per 20mila euro

SAN BENEDETTO - Controllo dei Carabinieri specializzati dell’Ispettorato del Lavoro in uno chalet: contestate diverse sanzioni amministrative con sanzioni per un valore complessivo di circa 20.000 euro.

Porto Recanati, auto contro scooter sul lungomare: centaruro 30enne portato a Torrette

Durante i controlli alla circolazione stradale sono state elevate dai carabinieri di Ascoli e San Benedetto 21 sanzioni per violazioni varie ed una sanzione per guida in stato di ebrezza alcolica che ha portato al ritiro del documento di guida ed il contestuale sequestro dell’auto. Ampio monitoraggio è stato attivato anche nelle adiacenze degli chalet della costa, oggetto spesso di danneggiamenti da parte di soggetti inseriti nell’ambito della microcriminalità nonché dei locali della “movida” frequentati da giovani e, 2 di questi, sono stati segnalati all’Autorità prefettizia quali assuntori di sostanze stupefacenti.