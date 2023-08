Porto Recanati, auto contro scooter sul lungomare: centaruro 30enne portato a Torrette

PORTO RECANATI – Scontro tra uno scooter e un’auto sul lungomare, all’ospedale di Torrette un giovane recanatese. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, poco prima delle ore 23, lungo il lungomare Scarfiotti, a Porto Recanati. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, un’auto, un modello della Dacia, si è scontrata con uno Scarabeo.

Ad avere la peggio, ovviamente, è stato il giovane uomo che si trovava in sella allo scooter, un recanatese sulla trentina di anni. Sono immediatamente stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Gialla di Recanati e del 118, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova. Il recanatese è stato soccorso e caricato a bordo dell’ambulanza per poi essere trasferito all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.