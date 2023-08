CASTELSANTANGELO SUL NERA - Bloccati sul Passo Cattivo in una zona franosa: escursionisti salvati dall'elicottero. È intervenuta la stazione di Macerata del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è intervenuta intorno alle 18.00 di oggi in località “Passo Cattivo” per due escursionisti impossibilitati a muoversi in una zona molto impervia interessata da frane e smottamenti. L’elicottero, giunto sul posto ha sbarcato tramite verricello il Tecnico di Elisoccorso del Cnsas ed il medico Anestesista-Rianimatore che, dopo aver constatato il buono stato di salute di entrambi, ha provveduto al recupero.