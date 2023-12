CASTELSANTANGELO SUL NERA - Busta paga “pesante” per i dipendenti di Nerea Spa, stabilimento d’imbottigliamento di acqua minerale con sede a Castelsantangelo sul Nera, grazie all’accordo di partecipazione agli utili d’impresa. Lo scorso mese di agosto infatti è stato siglato un accordo, tra la Nerea e la Fai Cisl (Federazione agricola alimentare ambientale industriale italiana), che vede dirigenti, responsabili e dipendenti prendere parte al “Premio di partecipazione agli utili d’impresa”.



Ieri mattina a Castelsantangelo sul Nera, nella sala Livo del Comune, il presidente della Nerea Spa Tommaso Rossi, il sindaco Mauro Falcucci e il segretario nazionale Fai Cisl Massimiliano Albanese, alla presenza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e di tutti i collaboratori dell’azienda, hanno ratificato l’accordo pubblicamente. Si tratta di uno dei primi formalizzati in Regione. «Per noi è importante valorizzare la sinergia con i nostri collaboratori - ha dichiarato il presidente Rossi - con chi concorre al rispetto di quei valori di legalità, sostenibilità verso i quali i lavoratori devono essere coinvolti. Dunque è stato per noi naturale che, oltre agli azionisti, gli utili venissero distribuiti anche ai dipendenti. Un esempio, quello di Nerea, che si auspica possa essere seguito anche da altre aziende».

Modello virtuoso, il plauso del sindaco Falcucci

Un modello virtuoso apprezzato anche dal sindaco Falcucci: «Un accordo illuminato con i collaboratori di un’azienda che partecipano alla crescita della stessa - ha sottolineato il primo cittadino - testimonia che quando le parti sociali e datoriali lavorano in sinergia, si genera anche un ritorno importante per il territorio. Se non ci fosse stata la Nerea non ci sarebbe stata occupazione nel nostro territorio». Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha ribadito l’importanza che ha un atto come questo, che testimonia anche il valore sociale di una impresa come elemento essenziale che mette al centro la dignità di donne e uomini che lavorano: «Competitività, gratificazione. Ci si sente parte di un bene comune a cui concorrono sindacato, impresa lavoratori».

Acquaroli ha inoltre sottolineato che questi territori rappresentano un patrimonio di identità che, se non sfruttato, porta danno all’intera collettività. Ecco perché è fondamentale la sinergia anche tra Comuni che viene invocata pure nella recente legge sulla riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche.