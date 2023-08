CASTELSANTANGELO SUL NERA - I vigili del fuoco sono intervenuti a Castelsantangelo sul Nera per soccorrere una persona infortunata ad una gamba in una zona impervia.

Elisoccorso sul posto

Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Visso che ha collaborato con il personale del 118 per soccorrere la persona accompagnandola all’eliambulanza per il trasporto in ospedale.