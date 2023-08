Camerino, si fa male a una caviglia sul Monte San Vicino: serve l'elicottero per raggiungere l'ospedale

CAMERINO- I Vigili del Fuoco sono intervenuti oggi (16 agosto) alle ore 12.30 circa sul Monte San Vicino per soccorrere un’escursionista che a causa di un infortunio a una caviglia, non riusciva più a far rientro al proprio mezzo.

LEGGI ANCHE: Incidente stradale, ferito il maestro Francesco Lanzillotta: doveva dirigere l'Adelaide di Borgogna al Rof. Al suo posto Enrico Lombardi



L'intervento

La squadra di Camerino in collaborazione con il Personale sanitario ha raggiunto la donna che, grazie all'elicottero, è stata trasportata al pronto Soccorso di Camerino per gli accertamenti del caso.