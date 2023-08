SAN BENEDETTO - L’estate del traffico congestionato esaspera anche i taxisti. «Stalli a noi riservati spesso occupati abusivamente, sosta selvaggia sui marciapiedi e caos del pullman intorno alla stazione. Così lavoriamo male, servono nuove misure per migliorare la viabilità. Chiediamo all’amministrazione di poter dare il nostro contributo di idee».

Le motivazioni



Sono parole di Vittorio Korzeniowski, uno dei veterani della categoria, che passa così a snocciolare qualche dettaglio: «L’area di stazionamento dei taxi vicino alla Palazzina Azzurra è spesso utilizzata come parcheggio abusivo. Chiamiamo i vigili quasi tutti i giorni ma non intervengono. Idem per le auto parcheggiate nei modi più assurdi, anche lungo il piazzale della stazione».



Le difficoltà



«Chi come me, ha un mezzo grande - prosegue -, spesso si trova in difficoltà a circolare lungo alcune strade, come l’incrocio tra via Monte S. Michele e viale De Gasperi, perché le macchine messe male ostruiscono la circolazione. Per non parlare dei veicoli che fanno, in senso vietato, il tratto di via Roma che porta al piazzale della stazione. Chiedo alla polizia municipale più fermezza verso queste situazioni». Non solo proteste, ma anche proposte. L’amministrazione comunale sta realizzando il Pums (Piano urbano della Mobilità sostenibile) ed i taxisti vorrebbero dare un loro contribuito di idee.



L’incontro



«Conosciamo molto bene la situazione della viabilità sambenedettese e potremo dare diversi spunti se, dal Comune, decidessero di volerci incontrare» prosegue Korzeniowski, mettendo sul piatto un esempio pratico. Ossia l’istituzione di una Ztl nel cuore urbano: «Credo che attivare una Zona a traffico limitato nel centro di San Benedetto sia un’operazione ormai indispensabile». Il Programma di mandati dell’amministrazione di Antonio Spazzafumo prevede che «dovranno essere implementate, in tempi rapidi, misure per eliminare, o quantomeno ridurre, il traffico pesante nel centro abitato».



La stretta



Dunque è sempre probabile una stretta sulla libera circolazione di alcuni mezzi nell’area centrale. Ma, in generale, sono oltre 10 anni che si parla del progetto Ztl in centro. Nel 2012, l’amministrazione Gaspari era ad un passo da una prima sperimentazione, con l’intento di coinvolgere solo alcune strade del quartiere Marina Centro. Ma poi, per una serie di veti incrociati, non se ne fece nulla.