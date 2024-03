SAN BENEDETTO Una nuova truffa agli anziani è stata messa in atto a San Benedetto: dopo la richiesta di soldi per prosciogliere un parente dalla colpevolezza di incidente il finto incidente arriva il finto acquisto di un appartamento.

La denuncia è stata fatta da un'anziana di Porto d'Ascoli a cui due donne hanno suonato il campanello chiedendo di poter aspettare al caldo l'inquilino dell'appartamento al piano di sopra, con cui avrebbero dovuto trattare la vendita, ma l'uomo a causa di un imprevisto avrebbe fatto tardi all'appuntamento e le due non essendo del luogo non sapevano dove ripararsi. Quelle che poi si è scoperto essere due malviventi sono così entrate in casa della donna che in quel momento era sola, e una delle due ha chiesto di recarsi al bagno, mentre l’altra intratteneva la signora.

L'anziana solo dopo qualche ora, recandosi in camera, ha scoperto il furto di gioielli e contanti prelevati per le bollette, e ha subito raccontato l'episodio al figlio, che l'ha accompagnata nella caserma dei carabinieri. Altri casi simili sono stati portati all'attenzione delle forze dell'ordine: le due donne sono giovani e di bell’aspetto e probabilmente tramite i social ottengono i nomi e i cognomi degli inquilini del palazzo, i quali vengono successivamente menzionati al momento in cui suonano ai citofoni. Le forze dell'ordine, sempre attente alle fasce più deboli, raccomandano di non aprire le porte a persone sconosciute e di verificare attentamente l’identità di chi si presenta alle proprie abitazioni.